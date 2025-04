Lazio, si parte per Bodo: ecco il programma dei tre giorni norvegesi

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Come già noto, la Lazio ha anticipato la partenza per la Norvegia in vista della sfida di giovedì contro il Bodo/Glimt. Ciò è dovuto al campo sintetico e al clima artico (c'è rischio neve), per permettere ai calciatori di abituarsi quanto possibile alle nuove temperature e a un terreno diverso, in modo da scegliere i tacchetti più adatti.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, nella giornata di oggi, martedì 8 aprile, la squadra si ritroverà a Formello in mattinata per la colazione e l'allenamento alle 10.45. Dopo pranzo, volo charter per Bodo con arrivo previsto alle 19.30.

Domani, mercoledì, il programma prevede un risveglio muscolare in hotel, poi la rifinitura alle 17.45 sul campo dell’Aspmyra Stadium, seguita dalla conferenza stampa di Baroni e di un giocatore. Per garantire comfort nei lunghi spostamenti, Lotito ha investito 200 mila euro per un volo interamente in business class. Rientro subito dopo la partita di giovedì (calcio d’inizio alle 18.45), con partenza alle 23.30 e arrivo a Roma prima delle 4.

Il giorno dopo, venerdì, la squadra si ritroverà a Formello alle 15, mentre sabato alle 16 è in programma la rifinitura pre-derby.