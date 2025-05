Lazio, si salva solo Pedro: è lui l'unico risparmiato dai fischi dell'Olimpico

RASSEGNA STAMPA - Pedro ci ha provato ancora una volta, ma il suo ingresso non è bastato a salvare la Lazio da una stagione senza Europa. Nonostante il finale, la sua resta una stagione quasi da incorniciare e anche contro il Lecce è andato vicinissimo all'ennesima marcatura stagionale. Così non è stato, la Lazio esce sconfitta dall'Olimpico e dice addio ai sogni europei.

"Immenso Pedro", questo lo striscione esposto in Curva Maestrelli. Un elogio a un Campione con la C maiuscola, costretto poi al termine della gara a subire i fischi di tutto l'Olimpico, a parte l'accenno a qualche timido applauso al suo passaggio sotto i vari settori. I tifosi hanno respinto i giocatori e le loro scuse tramite lancio di oggetti e una bordata di fischi. Niente scuse per un piazzamento così, un epilogo che né i laziali né Pedro si meritavano. Nonostante tutto, lo spagnolo ha concluso il campionato in doppia cifra, con 10 gol in 30 presenze. Come riporta il Corriere dello Sport, è lui il capocannoniere della rosa contando tutte le competizioni: 14 gol come Castellanos, giocando 1.000 minuti in meno (991) rispetto al Taty. Si salva solo Pedro.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.