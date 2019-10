Lazio, solito dubbio per Inzaghi: chi vicino a Immobile?

Riparte il campionato, ripartono i dubbi per Inzaghi. Per fortuna, intendiamoci. Sempre meglio scegliere piuttosto che l'essere obbligati. Ma il rebus si rinnova per la coppia d'attacco che sabato affronterà l'Atalanta. Correa e Caicedo, la solita maglia per due. L'argentino è rimasto a Formello per risolvere un risentimento muscolare, si è allenato costantemente e ad oggi parte in pole. Anche ieri è stato provato in coppia con Ciro, ma la risposta definitiva la daranno le prove tattiche di oggi e domani, riporta la rassegna stampa di Radiosei. Anche perché Caicedo non molla facilmente la presa e vuole insidiare Inzaghi nel fare una scelta diversa. Una partita (nella partita) apertissima e sarà così almeno fino a sabato mattina. Il solito rebus, le mille domande, una sola scelta.