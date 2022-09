Lazio, spazio a Marcos Antonio: con il Verona occasione d'oro

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Marcos Antonio oggi ha un'occasione d'oro per imporsi con la maglia della Lazio. Il brasiliano partirà titolare con il Verona. Scelta obbligata per Sarri vista la squalifica di Cataldi. L'ex Shakhtar Donetsk, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha collezionato 3 presenze per un totale di 53 minuti giocati. Pochi per il tipo di acquisto che è stato da parte della società (9.5 milioni di euro investiti). Ad Auronzo di Cadore ha fatto vedere che può stare negli schemi del mister, ma deve dare di più. All'Olimpico la possibilità di far rivedere al Comandante le sue gerarchie.