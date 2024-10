Lazio super offensiva: numeri impressionanti, si va verso le 4mila reti in A

RASSEGNA STAMPA - La Lazio prosegue il suo cammino in campionato. Arriva l'Empoli: l'obiettivo è la quinta vittoria nelle ultime sei partite (unica sconfitta a Firenze) in stagione. Poi al rientro dalla sosta ci sarà la Juve a Torino. Prima di questo turno i biancocelesti avevano il terzo miglior attacco: con questo ritmo ci si avvicinerebbe alle 4.000 reti all time in Serie A. La quota attuale è 3.925.

I numeri sono tutti dalla parte del gioco offensivo di Baroni: migliore precisione al tiro in Serie A (54%), tante conclusioni nello specchio (36, solo il Milan di più a 37), più cross su azione (113), calci d'angolo battuti (44) e dribbling (53). La difesa è un po' da rivedere, anche se in una squadra così esposta in avanti non è affatto semplice. Il tecnico, comunque, può guardare con grande orgoglio alla sua Lazio fin qui, come riportato da Il Corriere dello Sport.