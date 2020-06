Lazio, Tare no limits: calciomercato e un primato da conquistare

RASSEGNA STAMPA - Igli Tare non ha paura di cambiare le cose. Quando Tare lo ha promosso dal campo alla scrivania di direttore sportivo, l'albanese ha accettato di buon grado. L'ex centravanti aveva voglia di smentire gli scettici e, visti i risultati, ci è riuscito alla grande. Ora il ds sogna che la sua Lazio possa vincere lo Scudetto. Strappare il tricolore alla quasi invincibile Juventus sarebbe un traguardo magico e impensabile qualche anno fa. La squadra di Inzaghi con il supporto della società, però, è capace di fare miracoli. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere della Sera, Tare sarebbe il primo direttore sportivo straniero a riuscire a cucirsi lo Scudetto sul petto. Nel calcio italiano moderno, in cui dirigenti e proprietà non italiane hanno fallito, Tare rappresenta una fantastica eccezione e i tifosi biancocelesti si augurano che Igli possa riuscire a spezzare questo tabù. Poi sarà la volta del calciomercato per una Lazio che finalmente giocherà la Champions e una rosa che andrà rimpinguata per affrontare la competizione europea. Non cambieranno troppo le strategie divise tra giovani di belle speranze, affari inaspettati e qualche 30enne di esperienza da affiancare ai giovani. Modus operandi che vince non si cambia e, visto quanto fatto finora, come dargli torto.

