Calciomercato Lazio, Leonardo avvisa su Milinkovic: "Non credo che il PSG potrà spendere 100 milioni"

L'interesse del Paris Saint Germain per Sergej Milinkovic-Savic è ormai difficile da nascondere, ma altrettanto complicato è strappare alla Lazio il suo gioiello senza presentarsi con un'offerta adeguata. E a quanto pare a Formello una proposta sarebbe già arrivata, 60 milioni di euro che sono stati prontamente rispediti al mittente. Il PSG ha già speso 58 milioni per riscattare Icardi e, come ha detto il ds dei francesi Leonardo al settimanale Le Journal du Dimanche, anche il club di proprietà degli sceicchi dovrà fare i conti con le difficoltà economiche causate dal coronavirus: "Non credo che ci saranno trasferimenti da 100 milioni di euro. Nessuno può spendere un sacco di soldi, nemmeno noi. Le finanze dei club sono influenzate, avremo perdite molto significative, da circa 200 milioni. Ricominceremo da un anno di transizione, non è una strategia, è un’evoluzione naturale. Una vittoria in Champions League ad agosto può cambiare qualche scenario. Ma oggi è difficile proiettarci in avanti. Sul mercato dovremo essere creativi, trovare buone soluzioni che non siano troppo costose. Ci sono delle partenze, ma la forza della rosa rimane molto competitiva". Insomma, Leonardo fa spallucce davanti alla pretesa della Lazio per Milinkovic, ma difficilmente mollerà l'osso: il serbo è un suo pallino di mercato fin dai tempi del Milan.

