Modric: "Scudetto? Juve favorita, ma sarebbe bello se vincesse la Lazio"

RASSEGNA STAMPA - L'immagine di Luka Modric che alza al cielo il Pallone d'Oro è forse quella che ha coronato la sua carriera. Il centrocampista croato è l'unico ad aver il bipolio di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Il regista del Real Madrid è una stella del calcio mondiale con una passione per l'Italia. Il giocatore ha sempre seguito con attenzione il campionato italiano con una certa simpatia per il Milan, che spera possa tornare al blasone di un tempo. Modric si è raccontato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport partendo dalla sua infanzia, fino all'arrivo al Real Madrid. Le merengues sono il suo traguardo più importante e il giocatore non riesce a immaginarsi altrove. Il centrocampista, però, non perde di vista la Serie A grazie anche a un gruppo whattsapp con i connazionali Badelj, Pasalic e Brozovic. Se per la Champions i favori del pronostico vanno sul Psg, per la lotta Scudetto italiana la situazione è più aperta come rivela lui stesso: "Per la A la Juve è favorita, anche se per la competizione sarebbe bene che vincesse la Lazio o l'Inter". E se lo dice lui...

