Lazio, tra il Bologna e il derby c'è il Feyenoord: è un calendario che vale l'Europa

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - A breve un'altra sosta per le nazionali, ma la Lazio ha tre impegni importantissimi che non può sbagliare. Prima il Bologna, poi il Feyenoord e il derby contro la Roma. Tutto in una settimana circa. L'obiettivo è quello di dare continuità alle tre vittorie consecutive contro Atalanta, Sassulo e Fiorentina. La formazione di Sarri in Serie A è tornata a vedere i primi quattro posti (si trova a soli 4 punti dalla Dea) e ora non può mollare la presa. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

La prima sfida difficile è contro il Bologna in trasferta al Dall'Ara. I tifosi hanno esaurito il settore ospiti: 2360 posti occupati per affrontare una squadra che quest'anno ha perso solo contro il Milan e incassato 8 gol. Poi in campionato c'è il derby, che chiaramente non ha bisogno di presentazioni. Oltre ai 30.333 abbonati, sono stati già venduti 18.500 biglietti, di cui 4.500 di parte laziale. Dopo queste due gare, il campionato della Lazio si tranquillizzerà un po', almeno sulla carta: nelle prossime sei ci sono Salernitana, Cagliari, Verona, Empoli, Frosinone e Udinese, interrotte a metà solo dal big match contro l'Inter.

Oltre al campionato, c'è anche la Champions League. La Lazio se la vedrà contro il Feyenoord all'Olimpico proprio prima del derby: una sfida decisiva che vale le sorti del girone. Sono stati venduti già 5000 biglietti, da aggiungere poi ai 21.280 abbonati. Vietato fare errori: la qualificazione è ancora a portata di mano e l'obiettivo è quello di rimanere in gioco il più possibile dopo tutti gli sforzi e i sacrifici fatti lo scorso anno.