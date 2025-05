Lazio, tra passato e presente: il "colpo Champions" dev'essere all'Olimpico

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Baroni non può finire (ancora) intrappolato all'Olimpico, dove la Lazio non vince dal 9 febbraio, dal match contro il Monza. I biancocelesti hanno pareggiato le ultime cinque gare casalinghe di A, l'ultima volta che si è arrivati a sei era il 1991. Tudor, che ritroverà la Lazio dopo averla allenata per 79 giorni, guida la Juventus da sei partite (tre vittorie, due pareggi, una sconfitta) e non vince in trasferta da quattro gare esterne di fila - due pareggi, due KO.

Una davanti l'altra. All'Olimpico sono pronte a sfidarsi la prima e la terza squadra per percentuale di tiri nello specchio: la Juve col 51,5%, la Lazio col 50,4%, nel mezzo la Fiorentina col 51,2%. Eppure hanno bomber che segnano a intermittenza. I bianconeri hanno segnato più gol in contropiede (10), la Lazio è la squadra che ha segnato più reti negli ultimi 15 minuti (20 di cui 6 nel recupero), ma ne ha beccati 10 nei primi 15.

Baroni, per mesi, ha guidato una squadra in discesa, la volata la affronta in salita. La Lazio non corre più a doppia velocità, più ultimamente l'hanno fatto gli altri. Prima la Juve di Tudor, poi l'Inter di Inzaghi, nel mezzo il ricordo della Lazio di Eriksson. Un insieme di sfide, di graditi (e sgraditi) ricordi, di ritorno al passato e al futuro.

