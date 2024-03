Lazio, Tudor è pronto: campionato e Coppa Italia nel mirino

RASSEGNA STAMPA - L'avventura di Igor Tudor sulla panchina della Lazio è appena iniziata e per l'allenatore sarà una partenza decisamente in salita. Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport nella giornata odierna il tecnico si confronterà con i suoi collaboratori per iniziare a programmare il primo allenamento a Formello, in programma mercoledì, dopo tre giorni di pausa.

L'inizio per Tudor sarà proprio contro il suo passato, contro la sua Juventus che la Lazio sfiderà prima in campionato e poi in Coppa Italia per provare a conquistare un posto in finale. In mezzo il derby contro la Roma per poi finalmente tornare a respirare con un calendario, per lo meno sulla carta, un po' più agevole con: Salernitana, Genoa, Verona, Monza, Empoli, Inter e Sassuolo.

Per il momento l'allenatore non apporterà grandi stravolgimenti: si ripartirà dalla difesa a 4, con nuove varianti (il 3-4-2-1) poi in vista della prossima stagione si passerà alla difesa a 3, un must del croato.