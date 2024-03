Lazio, Tudor ha lasciato tutta la famiglia in Croazia: e sul contratto...

RASSEGNA STAMPA - Igor Tudor vive di sensazioni, come spiega Il Messaggero. Sono queste che gli hanno fatto lasciare il Marsiglia (con un altro anno di contratto a 2,2 milioni netti) e scegliere la Lazio diversi mesi dopo. Un'occasione presa al volo, un accordo chiuso in pochi giorni, tanto da lasciare tutto il resto della sua famiglia in Croazia per iniziare subito a lavorare al centro sportivo di Formello, da cui è rimasto stregato. Per questo ha fermato momentaneamente la ricerca di una casa: la moglie Stefanija e i figli Roko, Mila ed Eva rimarranno a Spalato.

Il tecnico si trova da solo insieme al suo staff a lavorare per il bene della Lazio. Non ci ha pensato due volte quando gli è stato proposto dal presidente Lotito: l'idea era quella di un accordo fino a giugno 2026, ma è stato lui a preferire un contratto fino al 2025. Per quanto riguarda l'ingaggio, percepirà 2,5 milioni più altri 500mila di bonus, tra cui anche la qualificazione in Europa in questa stagione. Adesso è veramente tutto pronto per l'inizio della sua nuova avventura sulla panchina biancoceleste.