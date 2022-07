Lazio, tutto come vuole il mister...ma Sarri ha bisogno delle ultime pedine

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Sta indubbiamente nascendo una nuova Lazio, giovane, fresca, proprio come vuole Maurizio Sarri. Come riporta la rassegna di Radiosei, il lavoro maggiore da fare sarà tutto sulla difesa, coi nuovi arrivi Romagnoli, Casale e Gila che stando scaldando i motori e interpretando le richieste del loro mister. L'antifona in casa biancoceleste sembra essere cambiata: se prima Tare acquistava calciatori da lui ritenuti di qualità ed erano gli allenatori a doversi "adeguare" cercando di tirare furi il meglio di ognuno di loro, ora è Mau che guarda il menù, sceglie e chiede. Sei i nuovi giocatori acquistati finora, età media 22,8 anni e già la rivoluzione è partita dalla scorsa stagione: Zaccagni ha avuto continuità, ha dato più fiducia a Cataldi e Felipe Anderson, Patric è decisamente migliorato nel ruolo di difensore centrale. Ora l'ideale sarebbe trattenere Luis Alberto e Milinkovic, in quel modo la Lazio avrebbe davvero tutte le carte in regola per dettare legge in campionato. Le ultime richieste di Mau sono poche ma precise: un terzino sinistro in caso di partenza di Hysaj, un sostituto di Akpa Akpro a centrocampo e un centravanti che possa dar fiato a Immobile, anche se Cancellieri sotto le Tre Cime di Lavaredo sta già impressionando.