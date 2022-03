Lazio, tutto passa dall'Olimpico: il rush finale sarà in casa

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è in corsa per un posto in Europa e ha la grande occasione di scrivere il proprio futuro tra le mura amiche. Mancano 10 partite alla fine del campionato, 7 saranno all'Olimpico. Tra queste anche il derby di domenica prossima dove il linea teoria sarà la Roma a giocare in casa. I biancocelesti sono in crescita, lo dimostra la vittoria di Cagliari e le prestazioni fatte con Porto e Napoli. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, ultimamente lo stadio romano non è stato un plus per la squadra di Sarri: nelle ultime 7 gare casalinghe sono arrivate 3 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta. In generale il bilancio è positivo dati i 25 punti conquistati dei 39 a disposizione, 32 gol realizzati e 18 subiti.

CARICA DEL PUBBLICO - Giocare in casa significa avere i tifosi dalla propria e la Lazio conosce bene la spinta che può ricevere dal proprio popolo. Basti ricordare come, contro il Bologna, la carica della Curva Nord e della Tribuna Tevere con il coro "Lazio, Lazio" abbia sospinto Zaccagni al gol. Per domani sera sono stati venduti al momento 12mila tagliandi, ma ci potrebbe essere un'accellerata nelle vendite nelle ultime ore.