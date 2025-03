Lazio - Udinese, l'equilibrio regna sovrano: il dato degli ultimi dieci incontri

RASSEGNA STAMPA - La Lazio tornerà in campo questa sera per il monday night. Sfiderà l'Udinese in quella che sarà l'ultima gara della ventottesima giornata. La gara d'andata, giocatasi il 24 agosto, fu la seconda partita ufficiale di Baroni da allenatore della Lazio e coincise con la sua prima sconfitta su questa panchina.

La sfida tra Lazio e Udinese negli ultimi anni è sempre stata una battaglia che non ha visto netti favoriti. Lo dice la storia: come riporta il Corriere dello Sport, nelle ultime 10 partite tra Lazio e Udinese in campionato tre successi per parte e quattro pareggi, dopo che nelle 10 precedenti sfide i biancocelesti avevano ottenuto nove vittorie.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.