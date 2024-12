Lazio, una foga da placare: le ammonizioni iniziano a diventare troppe

RASSEGNA STAMPA - Che la Lazio di Baroni abbia fatto dell'aggressività e dei recuperi lampo del pallone due punti di forza, questo è poco ma sicuro; tuttavia la foga dei biancocelesti non deve trasformarsi in un proliferante incedere di cartellini gialli, che possono condizionare anche le gare più importanti. Come evidenzia l'edizione odierna del Corriere dello Sport questo purtroppo sta già in parte avvenendo, perché l'assenza di Rovella a Napoli e del Taty con l'Inter sono state pesanti. La Lazio è in testa alla classifica delle squadre più ammonite della Serie A, ma c'è un dato ancora più preoccupante: i biancocelesti sono l'unica squadra della parte sinistra della classifica a essere tra le 5 squadre più sanzionate.