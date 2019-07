Lazio, Vavro ti cambia la difesa: Radu fuori dal terzetto titolare

L'arrivo di Vavro alla Lazio avrà di certo un impatto sulla formazione titolare, non fosse altro per il consistente investimento che è stato fatto sul giocatore. Il club crede nello slovacco e, come riporta l'odierna rassegna stampa di Radiosei, il suo inserimento nelle gerarchie dovrebbe portare ad una rotazione della difesa, quantomeno inizialmente: Vavro sul centrodestra, Luiz Felipe in mezzo alla difesa e Acerbi che scivola a sinistra. Percorribile anche l'opzione con Vavro al centro e Luiz Felipe a destra, dato che lo slovacco ha già ricoperto quel ruolo nello Zilina: il periodo di rodaggio della preseason servirà proprio a sciogliere questi dubbi. Una situazione che andrebbe ad escludere del tutto Stefan Radu, ormai fuori dal progetto tecnico e che rappresenterà sicuramente una perdita in termini di temperamento e di soluzioni, dato che il romeno può anche ricoprire il ruolo di terzino.

POSSIBILITA' DI MERCATO A SINISTRA - Si attende dunque almeno un segnale dal mercato: Inzaghi aspetta almeno un altro colpo in difesa, un giocatore che nelle intenzioni dovrebbe prendere il posto di Radu. Si è ripensato a Martin Hinteregger dell'Augsburg, difensore mancino e potente fisicamente, andrebbe a comporre con Acerbi e Vavro una difesa di giganti. Da quella parte si fa anche il nome di Stanley N'Soki, giovane difensore del Paris Saint Germain valutato circa 10 milioni di euro, anche lui mancino.

