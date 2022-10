Lazio, Vecino per la Champions: a Firenze da ex per strappare i tre punti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Non c’è tempo per riposare, bisogna ripartire subito. Dopo l’Austria, la Lazio è pronta per raggiungere Firenze e sfidare la Fiorentina. L’appuntamento sul campo è fissato per domani alle 20:45, si prospetta una serata intensa al Franchi. I biancocelesti dovranno concentrarsi sul campionato, accantonare momentaneamente l’Europa League, e non perdere mai di vista l’obiettivo Champions. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, i punti in palio, da qui alla sosta per il Mondiale, sono molto più che preziosi. Le aquile devono proseguire sulla scia di quanto fatto finora, Sarri sta studiando le mosse adatte per poter fronteggiare i viola tenendo a mente tutti gli impegni dei suoi ragazzi. La decisione definitiva si conoscerà solo poco prima della gara e, come accaduto a Graz, può stravolgere ogni previsione come è accaduto con Milinkovic. Poteva farlo riposare, ma non l’ha fatto. Non è detta l'ultima parola, ma Vecino è candidato per una maglia da titolare in ballottaggio fino all’ultimo con Luis Alberto. La sua esperienza, il suo slancio, il saper inserirsi e il modo in cui padroneggia a centrocampo sono tutte qualità che lo rendono una certezza per il tecnico. Per questo lo ha voluto alla sua corte, in più conosce molto bene i suoi dettami e per un incontro così importante come quello di domani, è fondamentale.

PRECEDENTI - L’uruguaiano ha un passato con la casacca viola, 67 gare disputate e cinque gol segnati, risalente al periodo precedente il trasferimento all’Inter. Non sarà dunque la sua prima volta da ex in questo stadio, ha già vissuto la sensazione quando indossava la maglia nerazzurra e anche in quel caso ha lasciato il segno proprio come fece il quella gara contro la Lazio, era il 24 Febbraio del 2019.