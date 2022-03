Lazio - Venezia, i lagunari da oggi a Roma: i dettagli

I veneti arriveranno oggi a Roma e prepareranno la sfida di lunedì sera all'Olimpico direttamente nella Capitale per non lasciare...

RASSEGNA STAMPA - Momento clou della stagione per il Venezia che, dopo un buon girone d'andata, non si sta ripetendo in quello di ritorno. Massima concentrazione e ferma volontà di non lasciare nulla al caso: questa è la volontà dei ragazzi di Zanetti. Il Venezia vuole far leva sul gruppo per uscire dalla crisi e, proprio in quest' ottica, va letta la decisione di anticipare a questa mattina la partenza per Roma. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Gazzettino, gli arancioneroverdi, infatti, da oggi si alleneranno nella Capitale. Un match duro per i lagunari che, dopo l'Olimpico, saranno impegnati in una serie di scontri diretti decisivi per la permanenza nella massima serie dei veneti.