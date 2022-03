Lazio-Venezia, Zanetti sorride: recuperate quattro pedine

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La ventottesima giornata di Serie A si chiuderà con il posticipo del lunedì tra Lazio e Venezia. All'Olimpico va in scena un match delicato e importante per entrambe. I biancocelesti per dare continuità alla vittoria di Cagliari e continuare la corsa in zona Europa, i lagunari per tenere accese le speranze di salvezza. A cinque giorni dalla partita, arrivano buone notizie per Paolo Zanetti. Il tecnico arancioneroverde recupera quattro pedine importanti per la sfida contro Sarri. Saranno infatti a disposizione dopo l'infortunio Ebuehi, Busio, Crnigoj e Johnsen che partiranno con il gruppo verso la Capitale.