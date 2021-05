Lazio, verso il Sassuolo: Inzaghi e i mille dubbi di formazione

Inzaghi dovrà fare la conta per il Sassuolo. Tra infortunati e squalificati la Lazio avrà tanti assenti al Mapei Stadium e il tecnico ha ancora tanti punti interrogativi in testa. Saranno sicuramente out Luiz Felipe, Luis Alberto e Pereira, fermati dal giudice sportivo: erano diffidati e sono stati ammoniti contro il Torino. Per l'ultimo è molto probabile che sia chiusa la parentesi in biancoceleste. Altri quattro in forte dubbio sono Acerbi, Milinkovic, Correa e Caicedo. Il Leone ieri ha rassicurato sulle sue condizioni e non è impossibile che alla fine scenda in campo. Il Sergente ha stretto i denti per il derby, poi ha preferito non rischiare dopo l'operazione al naso post Firenze: a Reggio Emilia è probabile che ci sia. Il Tucu rimane in dubbio dopo il fastidio al polpaccio che l'ha messo fuori causa con Roma e Torino, così come Caicedo tormentato dalla fascite plantare. Radu risponderà presente, mentre sicuro assente sarà Musacchio alle prese con un problema muscolo-tendineo.

FORMAZIONE - In porta toccherà ancora a Strakosha, mentre in difesa se non ce la farà Acerbi sarà Parolo a fare il centrale con Radu sicuro di una maglia e l'altra in bilico tra Patric e Marusic. Se venisse scelto lo spagnolo, Adam tornerebbe esterno a sinistra, Lazzari quinto di destra, Milinkovic, Leiva e Akpa Akpro favoriti per una maglia a centrocampo. Immobile sarà affiancato da uno tra Correa e Muriqi.

