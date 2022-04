Lazio, volata europea: serve una svolta in trasferta

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - La corsa europea della Lazio passa per il difficile campo di Marassi. Uno stadio storicamente ostico per la Lazio che, specialmente negli ultimi anni, ha sempre sofferto con il Genoa anche quando è tornata a casa con la vittoria. Quella di domenica sarà un'altra gara complicata per i biancocelesti che se la vedranno contro la squadra di Blessin, in piena corsa salvezza e che non ha mai perso tra le mura amiche. Immobile e compagni vogliono tenere alta la concentrazione in queste sette partite che restano da giocare. La volata europea passa anche dalle partite lontane dall'Olimpico. Serve una svolta in trasferta per chiudere al meglio. La Lazio è terza tra le squadre italiane per le gare in casa e ottava per quelle fuori. 21 punti a disposizione per chiudere al meglio la prima stagione di Sarri con l'aquila sul petto.