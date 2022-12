Lazio Women, in prima linea per il sociale: l’iniziativa a Primavalle

RASSEGNA STAMPA - Che la Lazio sia impegnata nel sociale ormai è cosa nota, sempre in prima linea quando si tratta di intraprendere battaglie in difesa dei diritti e mostrare solidarietà al prossimo. L’ennesima dimostrazione è avvenuta ieri, quando una delegazione della Lazio Women ha presenziato all’evento contro la violenza sulle donne presso il 14° Distretto di Polizia di Primavalle. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, alcune rappresentanti della squadra di Catini hanno partecipato all’inaugurazione della ‘stanza del calzino', una Sala di Audizione Protetta dedicata all’ascolto di donne, minori e soggetti vulnerabili oggetto di violenza. Tra i presenti, anche il dg Enrico Lotito, affiancato dal team manager Monica Caprini, che ha tenuto a ribadire: “Fondamentale avere il sostegno di tutti e non tacere di fronte alla violenza”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE