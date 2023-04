Lazio Women, l'Apulia Trani intimidisce Catini: oggi la sfida al Fersini

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, RIECCO VECINO. MA CATALDI È CARICO: LA SCELTA IN REGIA FORMELLO - Preparazione nel vivo. È rientrato anche Vecino, riaggregato soltanto oggi: gli impegni con l’Uruguay e i lunghi viaggi spingono Cataldi verso la titolarità a Monza. La brillante prestazione nel derby è una motivazione aggiunta, forse... FORMELLO - Preparazione nel vivo. È rientrato anche Vecino, riaggregato soltanto oggi: gli impegni con l’Uruguay e i lunghi viaggi spingono Cataldi verso la titolarità a Monza. La brillante prestazione nel derby è una motivazione aggiunta, forse... WEBTV LAZIO, SARRI: "PELLEGRINI? SONO CONTENTISSIMO DI LUI, MA..." Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Monza. Il tecnico ha risposto anche alle domande su Luca Pellegrini che potrebbe esordire domani anche in campionato. Il mister ha elogiato il terzino: "Se può giocare... Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Monza. Il tecnico ha risposto anche alle domande su Luca Pellegrini che potrebbe esordire domani anche in campionato. Il mister ha elogiato il terzino: "Se può giocare... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, OCCHI SU BONIFACE: IL NIGERIANO CHE STA STREGANDO IL BELGIO Il talentuoso attaccante nigeriano Victor Boniface, attualmente in forza all'Union Saint-Gilloise, sembra essere al centro dell'interesse di numerosi club di livello internazionale. Nonostante il suo arrivo nella squadra belga risalga a soli sette mesi fa, è... Il talentuoso attaccante nigeriano Victor Boniface, attualmente in forza all'Union Saint-Gilloise, sembra essere al centro dell'interesse di numerosi club di livello internazionale. Nonostante il suo arrivo nella squadra belga risalga a soli sette mesi fa, è...