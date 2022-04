Lazio Women, la corsa salvezza prosegue a Napoli: ma le speranze diminuiscono

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Impegno in trasferta per la Lazio Women, alla ricerca di punti a Napoli per alimentare ultimissime speranze di salvezza. Una vera corso contro il tempo, poiché mancano cinque giornate alla fine del campionato e vanno sorpassate due squadre. Si tratta, riporta la rassegna stampa di Radiosei, delle avversarie di oggi (ora a +7) e della Fiorentina (a +10). Possibilità minime nonostante la gara in meno disputata dalle ragazze di Catini. Le biancocelesti, tuttavia, arrivano al match con una striscia di tre partite consecutive senza perdere. L'allenatore avrà a disposizione l'intera rosa ad eccezione dell'infortunata Chukwudi: l'attaccante ha ripreso a correre, ma non ha ancora recuperato dal problema fisico. Le altre scelte dovrebbero ricalcare quelle delle ultime uscire.

