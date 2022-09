Lazio Women, oggi il Tavagnacco: Catini tenta il colpo in trasferta

RASSEGNA STAMPA - È iniziato un nuovo capitolo per la Lazio Women. Le biancocelesti si sono messe alle spalle la precedente stagione e adesso sono determinate verso l’obiettivo: riportare la squadra nella massima serie. Il campionato è iniziato da pochissimo, settimana scorsa è andata in scena la prima giornata e le ragazze di Catini hanno fatto il loro esordio in casa col Brescia. Il risultato non è stato quello sperato, sono riuscite a strappare solo un punto alle avversarie. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, cercheranno di rifarsi oggi nella sfida contro il Tavagnacco. È la prima trasferta dell’anno. La gara è in programma alle 14:30.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE