Lazio | Zaccagni, le pagelle dei quotidiani dopo Italia-Spagna: "Ci prova, ma..."

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Era entrato per dare un segnale alla squadra, conquistarsi qualche fallo, farla salire e provare a rendersi pericoloso in zona gol. Tutte richieste che Mattia Zaccagni, nella sera del suo esordio all'Europeo, tenta di esaudire ma che effettivamente fatica a mettere in pratica. D'altronde, dopo un'ora di gioco in cui l'Italia è stata completamente surclassata da una Spagna che ha perfino da recriminare su un 1-0 che gli sta strettissimo (tra l'altro arrivato su autogol), era impensabile che il solo Zaccagni potesse fare concretamente la differenza, soprattutto con una squadra intorno statica e lenta. Eppure, tutti dall'esterno della Lazio si aspettavano di più, o forse non era pensabile poter dare una sufficienza al termine di una partita del genere. Per una o per l'altra ragione, sulle pagelle dei quotidiani sono fioccati i '5' e i '5,5' con il solo Messaggero che ha premiato il suo lavoro e il suo sacrificio. Di seguito i principali.

CORRIERE DELLO SPORT - Zaccagni 5,5 - "Conquista una punizione, è qualcosa";

GAZZETTA DELLO SPORT - Zaccagni 5 - "Poco meglio, ma proprio poco";

IL MESSAGGERO - Zaccagni 6 - "Conquista una punizione, è qualcosa";

CORRIERE DELLA SERA - Zaccagni 5 - "A sinistra, si vede poco";

TUTTOSPORT - Zaccagni 'ng'

Pubblicato il 21/06 alle 08.45