Lecce, un'assenza e tre in dubbio contro la Lazio: le ultime

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Da giovedì il Lecce sarà in ritiro a Roma per preparare al meglio la sfida contro la Lazio. Prima però bisognerà fare i conti con lo stato di salute di alcuni giocatori giallorossi, senza dimenticare l'assenza di Tete Morente per squalifica (oltre a Jean e Marchwinski che hanno da tempo finito la loro stagione). Secondo quanto riportato da Il Quotidiano di Puglia, sono in dubbio Pierret, Helgason e Burnete. Quest'ultimo in particolare ha svolto lunedì un allenamento personalizzato. Non preoccupano invece le condizioni di Krstovic, uscito solo per crampi contro il Torino.