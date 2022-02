Lega Serie A, dopo la fumata nera la FIGC pianifica strategie e Lotito...

Niente da fare, ancora una fumata nera per l'elezione del presidente della Lega di Serie A e altrettanto per il nuovo statuto. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, oggi il Consiglio Federale nominerà un commissario ad acta. In merito al presidente dall'urna sono uscite 19 schede bianche e una per Bonomi. In questo senso però Claudio Lotito un suo uomo l’avrebbe, ovvero Lorenzo Casini, capo di Gabinetto del Ministro della Cultura Franceschini, senza avanzare mai ufficialmente la candidatura.

STRATEGIE - La variabile tempo sarà l'unico nodo, nel senso che la prossima Assemblea elettiva non dovrebbe tenersi prima di 10-15 giorni. Probabile dunque che l’appuntamento sia per il 1° marzo, mentre la prossima settimana ci sarà una riunione su altri argomenti. Come premesso il Consiglio, oggi, nominerà un commissario ad acta che nella prima fase non si “imporrà”, ma si affiancherà ai club nella stesura del nuovo regolamento.

Solo però nel caso in cui non si trovasse una quadra, allora poi il commissario prenderà in mano la situazione. Infine, tra le richieste dei due consiglieri federarli, Marotta e Lotito, più Percassi c'è quella di rivedere l’indice di liquidità.

