Libero: "Per la Lazio protocollo Figc mai entrato in vigore, manca ok del Coni"

Il quotidiano 'Libero' questa mattina scrive del processo alla Lazio per il caso tamponi e riporta un’indiscrezione sulla memoria difensiva presentata dal club biancoceleste. Pare contenga l’accusa che il protocollo Figc non sia mai entrato in vigore perché mancherebbe l’applicazione del Coni. Il quotidiano scrive: "C’è poi un punto che farà discutere. La memoria difensiva, a pagina 23, avanza una conclusione-bomba. Il rispetto delle norme contenute nel famigerato protocollo sanitario attorno al quale ruota il calcio professionistico in Italia è disciplinato dal comunicato 78/A pubblicato l’1 settembre 2020. Ebbene, secondo la Lazio il protocollo non è mai entrato in vigore perché «manca a tutt’oggi la relativa, necessaria applicazione del Coni». Come una legge varata ma a cui mancano i decreti attuativi. Se confermato, qualcuno potrebbe chiedersi davvero “ma il campionato è regolare?”, conclude Libero.