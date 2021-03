Lituania - Italia, probabili formazioni: Bernardeschi falso nove, possibile esordio per Toloi

Questa sera Lituania e Italia scenderanno in campo alle 20:45 per l'ultima gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2022 in Qatar. Sarà una formazione quella azzurra molto rimaneggiata e con diversi cambi. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei alcuni calciatori, come Florenzi e Verratti, sono rientrati già a Parigi e fuori dovrebbero rimanere anche Donnarumma, Bonucci e Insigne. Sirigu in porta quindi e difesa schierata con Acerbi, Bastoni, Emerson Palmieri e Toloi che potrebbe fare il suo esordio in azzurro. Centrocampo con Locatelli, che prenderà ancora una volta il posto di Jorginho, insieme a Pellegrini a destra e Pessina a sinistra. Davanti Immobile insieme a Bernardeschi falso nove e a Chiesa.

PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Toloi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Lo. Pellegrini, Locatelli, Pessina; Bernardeschi, Immobile, Chiesa.

LITUANIA (4-5-1): Svedkauskas, Mikoliunas, Gaspultis, Beneta, Valtkunas; Novikovas, Dapkus, Simkus, Slivka, Lasickas; Cernych.

