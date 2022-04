Lotito e la frase a Immobile: “Vogliono colpire me”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Ciro Immobile è finito nell'occhio del ciclone dopo la clamorosa mancata qualificazione dell'Italia ai prossimi Mondiali di calcio. Come se la colpa per il mancato approdo in Qatar fosse solo del numero 17 che non è riuscito a trovare il gol contro la Macedonia del Nord. Critiche ingiuste e severe per un calciatore, e prima di tutto un uomo, che da anni dimostra il suo valore dentro e fuori dal campo. I numeri sono tutti dalla sua parte, specialmente quando gioca con la maglia della Lazio. Contro il Sassuolo, il bomber di Torre Annunziata non ha giocato con spensieratezza e con la testa libera. Come se fosse ancora sotto le macerie azzurre della Nazionale. A rincuorarlo ci ha pensato il presidente Lotito durante la cena di Pasqua all'Olimpico nella quale erano presenti squadra e staff. "Sei la Scarpa d'Oro, la leggenda della Lazio. Colpiscono te per colpire me", come riportato da Il Messaggero sarebbero queste le parole dette dal patron biancoceleste al suo capitano nel post partita del match contro il Sassuolo. Ciro deve azzerare quanto successo con la maglia azzurra e concentrarsi al meglio sulla sua Lazio che ha bisogno dei suoi gol e della sua leadership in questo rush finale.