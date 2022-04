Lucescu: "Il pallone deve rotolare anche quando esplodono le bombe"

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Mircea Lucescu racconta il calcio e la guerra. Il tecnico della Dinamo Kiev, rifugiato con la squadra nella sua Romania per potersi allenare, ha rilasciato una lunga intervista in cui spiega la sua difficile situazione. L'esperto allenatore di 76 anni, nato alla fine della Seconda Guerra Mondiale ha evidenziato l'atrocità del conflitto e non solo. Queste alcune delle sue parole riportate dalla rassegna stampa a cura di Radiosei: "Di un’esperienza simile avrei fatto volentieri a meno perché è la più terribile di tutte. Ma il pallone può e deve rotolare anche quando esplodono le bombe. C’è bisogno che il calcio non si fermi in Ucraina, che porti in giro il messaggio di un popolo che non si piega. Mourinho? Spero di parlarci e di organizzare un match a Roma"