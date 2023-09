Luis Alberto, il Mago al comando della Lazio. Ma per lui la Juve è stregata

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Due settimane dopo ti viene ancora voglia di rivedere i colpi di Luis Alberto al Maradona. Il Mago ha incantato tutti, è stato celebrato da uomini di calcio in ogni dove. Lo spagnolo, cresciuto all'ennesima potenza, ti fa credere che la Lazio potrebbe davvero finalmente imporsi allo Stadium. Anche se, riporta Corriere dello Sport, la formazione bianconera è praticamente stregata per lui. Undici sfide, mai un gol in campionato. Non c'è altra squadra che Luis ha affrontato così tante volte senza riuscire a segnare. Vale tanto, tuttavia, il gol segnato in Supercoppa nel 2019.

Se non segna, fa segnare. Non c'è giocatore che ha fornito più palloni d'oro per i compagno nell'anno solare 2023 in Serie A: sette passaggi vincenti (solo Berardi e Barrow hanno gli stessi numeri). Il Mago, inoltre, è a quota 99 partecipazioni a reti in campionato (43 gol e 56 assist), può fare cento. Dal 2016/17, inolte, ha sempre segnato o fornito assist ai compagni, come lui solamente Bonaventura. Contro la Juve si scalderà aspettando l'esordio in Champions. Due big match in 4 giorni. "Ora può prendere in mano la Lazio". Sarri gli ha dato la Lazio.

