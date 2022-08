Mancini: "Immobile - Nazionale nessun problema". E sulla Lazio...

TUTTOmercatoWEB.com

E' un'estate amara per l'Italia quella che sta lentamente passando e l'inverno non sarà più felice. Solo un anno fa si compiva l'impresa di Wembley e la squadra di Roberto Mancini si laureava campione d'Europa. Un anno dopo c'è ancora l'amarezza per la mancata qualificazione al Mondiale che vedremo da spettatori non paganti.

Il ct però non guarda al passato e nel futuro della Nazionale ci sarà ancora spazio per Immobile: "Ci siamo sentiti prima delle ultime partite. Lui non mi ha mai comunicato nulla, quindi per me non c’è problema", queste le sue parole riportate dalla consueta rassegna stampa di Radiosei in merito alla possibilità che l'attaccante dica addio all'azzurro.

Poi sul campionato: "Vedo una Lazio che può anche inserirsi nella corsa per la Champions. Spesso cambiare poco è un vantaggio, se hai la forza delle conoscenze".