Marchegiani si sbilancia: "Baroni può replicare i successi della mia Lazio"

Lui una coppa europea, anzi due, con la Lazio le ha sollevate. Sa bene, quindi, cosa voglia dire e quanta fatica richieda vincere un trofeo continentale. Ma Luca Marchegiani sa anche che questa Lazio può far riportare una coppa europea a Formello, ventisei anni dopo quella doppietta fantastica che riuscì a centrale la formazione allenata da Eriksson. "Quella di Baroni è una squadra giovane, ma può ripetere quei successi", il pensiero dell'ex portiere a La Gazzetta dello Sport. Secondo il suo punto di vista, il primo posto al termine della prima fase testimonia che i biancocelesti hanno tutte le carte in regola per puntare alla vittoria finale. Spostando il discorso al campionato, Marchegiani ha sottolineato il quarto posto come un risultato straordinario, che nessuno avrebbe previsto. Poi, ipotizzando quello che sarà il prosieguo del campionato: "Non sarà facile mantenerlo fino alla fine, ma la Lazio ha le carte in regola per farcela e qualificarsi alla prossima Champions".

Nell'intervista ha sottolineato anche come le battute d'arresto - la sconfitta contro l'Inter o nel derby - abbiano fatto parte del percorso di crescita, con la Lazio che ne è uscita ancora più forte. Chiamato a fare tre nomi dei calciatori biancocelesti che lo stanno convincendo di più, l'ex estremo difensore ha menzionato Gila, Rovella e Castellanos. Parole di fortissima stima, in particolare, nei confronti dello spagnolo: "Sta diventando fortissimo, è impressionante come difende".

