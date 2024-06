Marcos Antonio, c'è l'offerta del Flamengo: la risposta della Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Marcos Antonio è destinato a lasciare nuovamente la Lazio. Dopo l'ultima stagione vissuta in prestito al PAOK in Grecia, il centrocampista sarebbe già pronto a ripartire. Come vi avevamo già raccontato, c'è il Flamengo che è fortemente interessato al classe 2000. La prima offerta sulla base di un prestito con diritto di riscatto, è stata rifiutata dal club laziale, che vuole liberarsi del calciatore a titolo definitivo. Da qui è arrivata la seconda proposta della società rossonera: 4,5 milioni di euro per il cartellino dell'ex Shakhtar Donetsk. Altro 'no' della Lazio che, come scrivono in Brasile, avrebbe fissato ad almeno 6 milioni il valore del calciatore. Presto arriverà una terza offerta: il tecnico Tite ha esplicitamente richiesto l'arrivo di Marcos Antonio, che gradisce la destinazione e un eventuale ritorno in patria.