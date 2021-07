Milan, Calabria: "Sarri è una garanzia. Scudetto? Ecco la mia favorita"

Delle big italiane solo due non hanno cambiato allenatore. Milan e Atalanta infatti hanno deciso di dare continuità ai progetti con Pioli e Gasperini. Di questo e molto altro ha parlato Davide Calabria nel corso della sua intervista riportata dalla consueta rassegna stampa di Radiosei. Di seguito le parole del terzino rossonero sul prossimo campionato di Serie A, che si preannuncia uno dei più avvincenti degli ultimi anni: "L'Inter è la favorita per lo Scudetto. Non mi aspettavo l'addio di Conte ma è arrivato Inzaghi che è molto bravo. Su Allegri alla Juve non devo dire nulla. Sarri alla Lazio e Spalletti al Napoli sono due garanzie perché conoscono il campionato. Il livello della Serie A si sta alzando, mi aspetto equilibrio".