Milan, le scelte in vista Lazio: decide Ibra se giocare da titolare...

Il Milan pensava di potercela fare anche senza di lui. E invece la ripresa con l'assenza di Zlatan Ibrahimovic è stata ancora più traumatica del previsto per i rossoneri. Nell'ultima sfida contro la Spal è bastata la sua presenza in campo per recuperare una partita che sembrava ormai persa: il Milan dipende da lui. E quindi stasera sarà in campo contro la Lazio? Dipende sempre da lui, dalle sue condizioni e soprattutto dalla sua volontà. Sarà il gigante svedese a decidere se scendere in campo da titolare o se entrare a partita in corso, così come è accaduto a Ferrara. In caso di forfait, Rebic è favorito su Leao. Mister Pioli deve fare poi i conti con l'assenza di Castillejo: al suo posto è ballotaggio a tre tra Saelemaekers, Bonaventura e Paquetà. Per il resto non dovrebbero esserci novità nell'11 rossonero.

Probabile formazione:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Paquetá, Çalhanoglu; Ibrahimovic. A disp.: Begović, A. Donnarumma, Conti, Kjaer, Laxalt, Biglia, Krunić, Bonaventura, D. Maldini, R. Leão, Rebic. All.: Stefano Pioli.