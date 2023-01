Milan, Pioli recupera una pedina e studia il piano anti Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Prosegue la preparazione del Milan per la sfida contro la Lazio, in programma martedì alle 20:45. I rossoneri non stanno attraversando un buon momento e la finale persa a Riyad contro l’Inter è stato il colpo di grazia. La vittoria è un ricordo abbastanza lontano, non la centrano da quattro partite e la difesa è il punto debole della squadra di Pioli. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, nelle ultime cinque gare disputate i gol presi sono stati nove. È lo stesso numero di reti incassate in tutto il girone di ritorno dello scorso campionato. I dati non sono dalla loro parte, il tecnico spera che i suoi possano riprendersi e lo scontro diretto all’Olimpico è una grande occasione. Nel frattempo, il mister continua a studiare il piano anti biancocelesti. Le valutazioni sono ancora in corso, ma sicuramente cambierà qualcosa rispetto a quanto si è visto in Arabia Saudita e in tal senso le variazioni potrebbero essere due: l’inserimento di Kalulu in difesa e Saelemaekers al posto di Messias sulla trequarti.

