Minotti: "Nuovo ciclo per la Lazio. Baroni ha l'occasione di..."

RASSEGNA STAMPA - Lorenzo Minotti ormai da anni riveste il ruolo di commentatore tecnico in tv. Dopo la carriera da calciatore, Minotti si è affermato anche dietro un microfono. Intervistato da Il Tempo, l'ex difensore ha fatto il quadro della Serie A spiegando come l'Inter sia la grande favorita in campionato e che la squadra di Inzaghi potrà dire la sua anche in Champions. Più staccate le altre con in Serie A gli occhi aperti su Napoli e Juve che potrebbero essere le antagoniste. Sulla Lazio, invece, Minotti ha le idee ben chiare: "La Lazio ha iniziato un ciclo nuovo, con un nuovo allenatore; Baroni sta vivendo l’opportunità della sua carriera, arriva in un grande club: per lui è una grande occasione".