Moggi in campo da radiato: scoppia la polemica. E la Figc apre l'inchiesta

Luciano Moggi, seppur radiato, ha assistito al match del campionato Primavera tra Napoli e Juventus del 14 gennaio ( 2-1 per azzurri), presenziando in modo tutt'altro che discreto. Come riporta la rassegna di Radiosei, sulla questione si è attivata la Figc, che ha aperto un fascicolo. L'inchiesta dovrebbe chiudersi in breve tempo, visti i numerosi scatti ( selfie inclusi) che ritraevano l'ex dirigente bianconero allo stadio Piccola di Cercola. Ma come è possibile che l'ex direttore generale della Juventus sia arrivato a stretto contatto con le panchine? Chi l'ha fatto entrare? La procura federale dopo aver acquisito il materiale ha constatato che Moggi non fosse nella lista gara e neppure tra gli accreditati. L'ex dirigente avrebbe parlato per diversi minuti con Pessotto, coordinatore degli staff tecnici bianconeri. Il procuratore Chinè ha chiesto spiegazioni anche ai dirigenti del Napoli, padroni di casa nella circostanza. Nel caso in cui venisse accertata una responsabilità si rischiano sanzioni e squalifiche.

