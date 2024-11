Monza - Lazio, sfida dal sapore di ex: quanti incroci con il passato

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Domenica andrà in scena la sfida tra Lazio e Monza. I brianzoli hanno bisogno di punti, i biancocelesti di continuare a stupire. Ma la gara racconta anche molto altro. Infatti, Monza e Lazio condividono diverse storie. Come riporta il Corriere dello Sport, sono molti i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie. È lecito iniziare da Bob Lovati, al Monza tra il 1952 e il 1954 prima di vincere la Coppa Italia del 1958 con la Lazio, che ebbe anche come compagno di squadra Mario Magrini, ex biancoceleste. Poi è il turno di Felice Pulici, il quale sbarca in Brianza nel 1977 dopo aver vinto lo scudetto storico della Lazio del 1974. In generale, tra gli anni '50 e gli anni '80 sono molti i volti che hanno vestito entrambe le casacche. Da Paolo Todeschini e Mario Pistacchi a Guido Onor e Arrigo Dolso, passando per Carlo Tagnin, vincitore della Coppa Italia del '58 con Lovati. E non è finita qui. Anch Paolo Bettolini, Pietro Adorni e Carlo Facchin, passando per Alessandro Abbondanza, Renato Spurio o Enrico Burlando. La lista di quegli anni prosegue ed è ancora lunga, ma facendo un balzo in avanti, anche la Lazio "dei -9" aveva un po' di Monza in sè. Sia Carlo Regalia, storico ds della gestione Calleri, che Giuliano Terraneo e Antonio Elia Acerbis, rispettivamente estremo difensore e inesauribile stantuffo di quella Lazio, hanno avuto un trascorso al Monza. Per quanto riguarda le panchine invece, Alessandro Nesta e Giovanni Stroppa hanno avuto un trascorso importante con la maglia della Lazio. Oggi il primo siede sulla panchina brianzola, mentre il secondo è stato l'artefice della promozione in Serie A nel 2022.