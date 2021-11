Nazionale, delusione falso nove: Mancini punta tutto su Immobile

RASSEGNA STAMPA - Anche chi lo criticava, oggi lo rimpiange. L'assenza di Ciro Immobile in queste ultime due gare della Nazionale si è fatta sentire eccome. Belotti non si è dimostrato all'altezza della situazione vista anche la scarsa forma fisica mentre l'esperimento del falso nove di Mancini è completamente fallito. Senza una prima punta vera e generosa come il capitano della Lazio che apre spazi e crea soluzioni per i compagni l'intero gioco dell'Italia è andato in crisi. Gli azzurri sembrano essere diventati quasi una squadra prevedibile, solo una lontana parente di quella che qualche mese fa ha trionfato a Wembley. Mancini sa che la Nazionale non può permettersi due partecipazioni al Mondiale mancate consecutivamente. Dopo il fallimento di Ventura, l'Italia deve tornare nella competizione più importante del pianeta. Per farlo bisognerà passare per i playoff. Si disputeranno a marzo e siamo ancora in attesa dei nostri avversari. Il ct si affiderà di nuovo a Immobile. Questa Italia ha bisogno di un riferimento offensivo come lui. Servirà ritrovare brillantezza e spensieratezza per tornare grandi. Mancio lo sa e le proverà tutte, persino magari un cambio di modulo. Come riporta la rassegna stampa a cura di Radiosei, il mister potrebbe pensare anche a un 3-5-2 o un 4-2-3-1 per mischiare le carte in tavola. L'unica cosa certa è che Ciro tornerà al centro dell'attacco e del progetto come è giusto che sia.