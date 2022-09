Olimpico, il prato è migliorato. Interventi più incisivi durante i Mondiali

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Mourinho e Sarri potranno finalmente essere soddisfatti. Durante la sosta, riporta la rassegna stampa di Radiosei, sul terreno dell'Olimpico si sta correndo ai ripari. Dal giorno della finale di Conference League al successivo mese di giugno, d'altronde, il prato era stato sottoposto a un enorme stress. A luglio si era proceduto alla risemina, ma il terreno giovane, sottoposto all'usura dei tre incontri a settimana, è andato incontro, in alcune zone, a fenomeno di "spelamento". Approfittando della sosta, tuttavia, gli addetti alla manutenzione, pur sottolineando l'assenza di correlazione con gli infortuni, non solo hanno riseminato, ma hanno anche tolto la gramigna, operazione impossibile da fare in precedenza per via delle partite ravvicinate. E a novembre, quando ci sarà la lunga sosta dovuta al Mondiale, gli interventi potranno essere più incisivi. Per la gioia degli allenatori delle due romane, che spesso e volentieri si sono lamentati.

