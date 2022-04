Orsato: "A 46 anni sogno il Mondiale. Sulla finale di Champions del 2020..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Daniele Orsato è uno degli arbitri italiani di livello internazionale. Tante finali, tra cui quella di Champions League del 2020 e la storica di Coppa Italia del 2013, per il fischietto di Schio che si è raccontato in un'intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei. Il direttore di gara ha spiegato il suo carattere: burbero e rigido in campo, allegro e tranquillo fuori.

PSG-BAYERN MONACO - Sulla finale di Champions del 2020 tra Paris Saint-Germain - Bayern Monaco ha raccontato un aneddoto inedito: "Sono tornato a casa, mi sono seduto sul letto e ho pianto. Quando i miei figli mi hanno visto con le lacrime hanno capito subito che mi era stata assegnata la finale e ci siamo abbracciati".

SODDISFAZIONI FUTURE - Nonostante abbia 46 anni e sia l'arbitro più anziano al mondo, Orsato sogna il Mondiale in Qatar: "Sto proseguendo la preparazione per la selezione di fine maggio".