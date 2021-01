Papa Francesco, Maradona e i ricordi da bambino. Poi l'augurio per il 2021...

In un momento storico in cui è importante riscoprirsi popolo e restare uniti, chi meglio di Papa Francesco poteva rompere il silenzio. Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, il Santo Padre ha toccato tanti temi, sportivi e non solo. Uno dei primi è stata la tragica scomparsa di Diego Amando Maradona, che ci ha lasciati in un anno davvero sfortunato: "Ricordo con piacere tutto quello che Diego ha fatto per le associazioni benefiche. In campo è stato un poeta ma era anche un uomo molto fragile". Il pontefice ha proseguito raccontando i suoi ricordi con il pallone da bambino e facendo un augurio speciale per il 2021: "Rammento la gioia di quando, da bambino, andavo allo stadio a tifare San Lorenzo. Ricordo anche il pallone di stracci con il quale giocavamo noi bambini per strada. Non ero tra i più bravi e mi mettevano in porta. 2021? Meglio una sconfitta pulita che una vittoria sporca. Lo auguro a tutto il mondo, non solo a quello dello sport".

