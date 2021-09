Parolo: "Lazio un cantiere aperto ma che va veloce. Zaccagni arrivo importante"

Sarà una Serie A emozionante quella che dalla prossima settimana entrerà nel vivo. Ogni società ha concluso la sua sessione di mercato e l'ex calciatore della Lazio Marco Parolo, oggi commentatore per Dazn, ha espresso la sua opinione in merito in un'intervista riportata dalla consueta rassegna stampa di Radiosei: "L'Inter è uscita rinforzata, il Milan mi piace e l'Atalanta deve solo essere brava a ricaricare le pile. Lazio? La Lazio è un cantiere aperto che, però va veloce. Ha giocatori funzionali e l’ultimo arrivo, quello di Zaccagni, è importante. Perché è uno che va dentro il campo".

