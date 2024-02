Piovani confessa: "Sono romanista, facevo le scritte contro i laziali..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il Maestro Nicola Piovani, compositore premio Oscar per La vita è bella, è un tifoso romanista da sempre. A breve omaggerà la Capitale con lo spettacolo 'Semo o nun semo' e per l'occasione è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. In particolare ha raccontato in che modo è nata la sua passione per i colori giallorossi raccontando diversi aneddoti della sua infanzia.

"Ero piccolissimo, sei-sett’anni, e sentivo dire: “Attenti ché a via Tunisi ci stanno i laziali!”, per me figure mitiche dell’impero del male. Partecipavo alle missioni pericolose dei più grandi: andavamo a scrivere sui muri di via Tunisi “Forza Roma abbasso la lazio” (minuscolo)", racconta. Uno spaccato di vita alquanto particolare del classe 1946, spesso taciturno e compassato.

Come spesso accade a molti, durante le partite si trasforma. Le avventure vissute da bambino ovviamene le ha immagazzinate e l'hanno segnato: adesso si ritrova a gridare e a esultare, in macchina o allo stafio, 'come una belva'. Subito dopo, però, ritorna al pensiero civile e alla calma di tutti i giorni.