Primavera, biancocelesti in crisi: Fabiani continua a tenerli lontano da Formello

Lazio dalla doppia faccia. La prima squadra viaggia a vele spiegate, la Primavera continua ad inciampare. Tre sconfitte in sei giornate, ogni volta un gradino in meno verso l'obiettivo promozione. Il ds Angelo Fabiani è furioso e per questo ha deciso di spedirli ormai da due partite al campo Nicola Ferrucci di Campagnano anzichè a Formello. La semina dei prati del centro sportivo biancoceleste si è unita alla scelta di "punire" il cattivo andamento in campionato dei ragazzi di Sanderra. Come ricorda la rassegna di Radiosei, la Lazio è nona in classifica a 7 punti e questo risultato che ovviamente non piace alla società ha portato Fabiani a confermare la scelta del campo lontano da Formello. La rosa non è stata granché arricchita nel mercato estivo: la quasi totalità della squadra è rimasta la stessa, fatta eccezione per il polacco Jurczak e il portoghese Sana Fernandes, per il resto sono tutte conferme degli anni passati e prodotti del vivaio. La Lazio deve necessariamente rialzare la testa e per farlo deve partire dall'atteggiamento che manca spaventosamente ormai da troppo tempo. Un club così non si può permettere una Primavera di questo livello.